Афины , 6 августа, 2020, 21:04 — ИА Регнум. «Панатинаикос» заключил контракт с американским форвардом Аарон Уайт.

Sakhalinio Аарон Уайт

Согласно информации на официальной странице клуба, срок действия трудового договора рассчитан на один игровой сезон.

27-летний баскетболист начинал минувший сезон в составе «Милана», но второе полугодие провел уже за «Тенерифе» на правах краткосрочной аренды.

В 8 матчах национального первенства Испании Уайт в среднем набирал 7,3 очка и 4,1 подбора.