Нью-Йорк, США, 6 августа, 2020, 20:54 — ИА Регнум. Основные индексы Уолл-стрит выросли во второй половине торгов 6 июля благодаря отчетам об улучшении ситуации с безработицей в США.

CIA На Нью-Йоркской фондовой бирже

Тем не менее американский фондовый рынок пока сильно не вырос — инвесторы ждут официального отчета за июль, который должен быть опубликован 7 августа.

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 27,93 пункта (0,10%), до 27 229,45 пункта, индекс S&P 500 вырос на 4,00 пункта (0,12%), до 3331,77 пункта, индекс Nasdaq вырос на 42,35 пункта (0,39%), до 11 040,75 пункта.

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