Лондон, 6 августа, 2020, 20:47 — ИА Регнум. Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может остаться в лондонском клубе.

Chensiyuan Пьер-Эмерик Обамеянг

Согласно сообщениям портала Daily Telegraph, «Арсенал» продвинулся в переговорах с габонцем касаемо заключения нового контракта. Соглашение может быть подписано в ближайшее время. Ранее в СМИ сообщалось, что Обамеянг близок к заключению трёхлетнего договора.

В минувшем сезоне Обамеянг вышел на поле в 44 встречах за «Арсенал» во всех турнирах, отличившись 29 голами и 3 результативными передачами.

Напомним, что недавно «пушкари» завоевали Кубок Англии, одержав вверх над своим заклятым соперником лондонским «Челси». Габонец забил оба мяча «Арсенала» в минувшем финале.

Трансферная стоимость игрока оценивается в 56 миллионов евро. Ранее игроком интересовалась «Барселона».