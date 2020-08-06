Лондон, 6 августа, 2020, 20:32 — ИА Регнум. Торги на мировом рынке нефти 6 августа проходят в «смешанном настроении», марки Brent и WTI закрепились на достигнутых ранее позициях.

Добыча нефти

К настоящему моменту октябрьские фьючерсы Brent выросли в цене на шесть центов (0,13%), до $45,23 за баррель. Диапазон торгов марки составляет $44,85 — $45,70 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы WTI подешевели на 14 центов (0,33%), до $42,05 за баррель. Дневной диапазон WTI — от $41,61 до $42,65 за баррель.

Читайте также:Нефть удерживает позиции выше $45