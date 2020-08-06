Москва, 6 августа, 2020, 19:59 — ИА Регнум. Средняя цена на литр бензина в России за период с 27 июля по 3 августа выросла на четыре копейки, или на 0,1%, по сравнению с предыдущей неделей и достигла 45,64 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Дизельное топливо за этот же период подорожало в среднем на две копейки — до 48,05 рубля за литр.

По состоянию на 3 августа средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 составила 43,08 рубля (+2 копейки за неделю), марки АИ-95 — 46,83 рубля (+6 копеек), марки АИ-98 — 52,73 рубля (+4 копейки).

По данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 28 центрах субъектов Федерации. Наиболее заметно он подорожал в Южно-Сахалинске — на 1,4%.

Снижение цен на бензин отмечено в четырёх региональных центрах, наиболее существенное в Тамбове — на 0,3%.

В Москве цены бензин за неделю в среднем не изменились, в Санкт-Петербурге — выросли на 0,1%.