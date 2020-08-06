Москва, 6 августа, 2020, 19:50 — ИА Регнум. Законопроект, существенно увеличивающий штрафы за игнорирование запросов от редакций СМИ, подготовили депутаты Госдумы от «Справедливой России», сообщил один из авторов инициативы Дмитрий Ионин.

Duma.gov.ru Государственная дума

Штрафы предлагается увеличить в десять раз.

Если проект закона найдет поддержку парламентского большинства, то штраф для должностных лиц составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме предложили публиковать все запросы, направляемые депутатами нижней палаты парламента в разные инстанции.