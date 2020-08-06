Хартум, 6 августа, 2020, 19:50 — ИА Регнум. Пяти сантиметров не хватает до критического уровня, которого достигла высота воды в Судане, сообщает 6 августа SUNA.

Philippe Semanaz Наводнение.

По данным суданского министерства ирригации и водных ресурсов, разлив Голубого Нила привёл к подъёму воды до уровня 16,5 м. Наводнение вызвано обильными осадками на Эфиопском нагорье.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за выходные в Судане в результате наводнения погибли пять человек.