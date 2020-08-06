Наводнение в Судане. Вода подобралась к критическому уровню
Хартум, 6 августа, 2020, 19:50 — ИА Регнум. Пяти сантиметров не хватает до критического уровня, которого достигла высота воды в Судане, сообщает 6 августа SUNA.
Philippe Semanaz
Наводнение.
По данным суданского министерства ирригации и водных ресурсов, разлив Голубого Нила привёл к подъёму воды до уровня 16,5 м. Наводнение вызвано обильными осадками на Эфиопском нагорье.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за выходные в Судане в результате наводнения погибли пять человек.