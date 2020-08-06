Москва, 6 августа, 2020, 19:17 — ИА Регнум. Потребительские цены в России в июле выросли в среднем на 0,4% после роста на 0,2% в июне. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Инфляция за период с начала года, по оценке ведомства, достигла 3%. В годовом выражении показатель в июле ускорился до 3,4% с 3,2% в июне.

По данным Росстата, за минувший месяц продовольственные товары подешевели на 0,1%, непродовольственные товары подорожали на 0,3%, тарифы на услуги выросли на 1%.

Сообщается, что в 15 субъектах Федерации прирост потребительских цен в июле составил 0,6% и более. Наибольший рост зафиксирован в Магаданской области — на 1,3%, в Карелии — 0,9%, что связывается с подорожанием услуг в этих регионах на 3,5% и 2,1% соответственно.

В Москве цены за месяц выросли в среднем на 0,4%, в Санкт-Петербурге — на 0,5%.