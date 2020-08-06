Москва, 6 августа, 2020, 19:12 — ИА Регнум. По мере ослабления США или Китая в ходе экономического противостояния золото будет получать дополнительный «вес», а следовательно, будут расти его котировки, и цена в 2000 долларов за унцию — еще не предел. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 августа заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко. Так он прокомментировал информацию о том, что цена на золото достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию. При этом Чередниченко уточнил, что использование золота в качестве резервного средства сопряжено с определенными рисками.

Золото

«Надо учитывать два момента, — сказал экономист. — Во-первых, текущая ситуация — временная и связана с высоким риском возможного давления второй волны коронавируса на экономику любой из стран мира. Во-вторых, мировая экономика получила «звонок» о том, что традиционные активы могут подвергнуться давлению. И это будут учитывать при формировании структуры активов в посткоронавирусной экономике».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист спрогнозировал, что доллар и евро в скором времени снова вернут себе роль основных активов.