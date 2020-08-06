Минск, 6 августа, 2020, 19:06 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что первый президент России Борис Ельцин жалел о том, что выбрал Владимира Путина своим преемником. Об этом Лукашенко заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, опубликованном сегодня, 6 августа.

Kremlin.ru Борис Ельцин и Владимир Путин. 31 декабря 1999

По словам Лукашенко, он встречался с Ельциным после того, как тот перестал быть президентом России. Президент Белоруссии утверждает, что Ельцин сожалел о том, что выбрал Путина своим преемником.

«То, что он сокрушался и жалел… так я же у него часто бывал. Это было очень часто. Я его пытался успокоить. Ну надо понимать, ведь Ельцин был властолюбивый человек, а Путин же тоже не подарок», — сказал Лукашенко.

«Конечно, Ельцин рассчитывал, что Путин все время будет бегать к нему и советоваться по тому или иному вопросу. Но это невозможно и неприемлемо и это не для Путина. И это причина, которая образовала между ними трещину. Я был свидетелем тому».

Лукашенко уточнил, что лично видел, как Ельцин сокрушался после того, как Путин отказался от российских военных баз на Кубе и в заливе Камрань во Вьетнаме.