Тюмень, 6 августа, 2020, 19:02 — ИА Регнум. Компания «Леруа Мерлен» активно сотрудничает со следственными органами в рамках проверки по факту гибели жителя Тюмени в местном строительном магазине. Об этом заявила журналистам глава направления по связям с общественностью Лола Сатторова.

Александр Кульчицкий ИА Красная Весна Леруа Мерлен

Изданию 72.ru она подтвердила, что инцидент действительно был. «Мы открыты абсолютно. Нам скрывать нечего», — цитирует её портал.

Сотрудница также добавила, что не может публично распространять подробности ЧП. Так нужно в интересах следствия.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 4 августа. Плиты упали с погрузчика и насмерть придавили 33-летнего мужчину.