Скандал с арестом в Минске. 34-й «вагнеровец» рассказал, почему не поехал
Москва, 6 августа, 2020, 19:02 — ИА Регнум. Российские граждане, которых задержали в Белоруссии как «боевиков ЧВК Вагнер», оказались жертвами обмана, пишет «Московский комсомолец».
Такую информацию сообщил гражданин РФ, который тоже собирался ехать с группой, задержанной 29 июля в Минске, но отказался, поняв, что контракт подозрительный.
Отметив, что к ЧВК «Вагнер» ни эти люди, ни их контракт не имеют никакого отношения, он заявил, что должен был поехать с группой из 40 с лишним человек:
На вопрос о том, знают ли белорусские власти о такой схеме, он отметил:
Эта группа должна была ехать в Венесуэлу.
Собеседник МК, рассказывая подробности своего ознакомления с предложенным контрактом, пояснил, что не поехал, когда узнал, что ему предлагают быть командиром сапёров:
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 33 российских гражданина были задержаны в санатории под Минском 29 июля 2020 г. с такой формулировкой: «боевики ЧВК Вагнера» готовят дестабилизацию в преддверии президентских выборов в Белоруссии.