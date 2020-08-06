Москва, 6 августа, 2020, 19:00 — ИА Регнум. Доллар и евро в скором времени снова вернут себе роль основных активов, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко. Об этом он заявил 6 августа корреспонденту ИА REGNUM.

Иван Шилов Золото

«Стать активом №1 в долгосрочной перспективе золоту вряд ли удастся, — сказал Чередниченко. — Доллар представляет в настоящее время наиболее сильную экономику. А мировая нестабильность, вызванная распространением коронавируса, конечна. Семь месяцев, прошедшие с начала «эпохи COVID-19», дали свои результаты (как в части медикаментозных разработок, так и в части экономических мер противостояния), поэтому говорить о ее распространении в рамках, выходящих за первую половину следующего года, вряд ли применимо».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Екатерина Новикова объяснила, что инвесторы предпочитают вкладываться в покупку золота и таким образом переждать «непогоду» в мировой экономике.