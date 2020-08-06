Курган, 6 августа, 2020, 18:43 — ИА Регнум. В Курганской области произошёл массовый мор пеляди на озере Караси в Юргамышском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Ajale Мертвая рыба

В ходе проверки природоохранной прокуратуры проведены лабораторные исследования воды и рыбы. Санитарно-эпидемиологических нарушений не выявлено.

Массовая гибель рыбы была спровоцирована длительным повышением температуры воздуха (+35 ° С) и воды (+29 ° С), полагают специалисты. При этом обнаружен факт незаконного зарыбления водоёма. Возбуждено дело об административном правонарушении.