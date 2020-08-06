Красногорск, 6 августа, 2020, 18:28 — ИА Регнум. И. о. губернатора Московской области Ильдар Габдрахманов подписал постановление, продлевающее период больничных для работающих пенсионеров от 65 лет и старше. Об этом 6 августа сообщает Мособлштаб.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пожилой мужчина в медицинской маске

Исполняющий обязанности главы региона внёс изменения в постановление 108-ПГ, продлив больничные жителям с хроническими заболеваниями и подлежащим самоизоляции, а также пожилым гражданам в возрасте 65+ с 9 августа по 23 августа 2020 года.

Также изменения исключают из региональных стандартов требования для организаций театров, концертов и других сценических выступлений из-за принятых Роспотребнадзором рекомендаций. Также организации аквапарков обязали следовать рекомендациям Роспотребнадзора.

Текст постановления опубликован на сайте правительства области.