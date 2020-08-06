Правительству РФ намекнули, что оно не может решить жилищную проблему
Москва, 6 августа, 2020, 18:09 — ИА Регнум. Правительство России предпринимает различные меры — удешевление стоимости ипотеки, снижение себестоимости строительства жилья и другие, но все они пока разрозненны и не приносят ощутимого результата. Об этом, как сообщила 6 августа корреспонденту ИА REGNUM пресс-служба Общественной палаты РФ, заявила заместитель председателя комиссии ОП РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Светлана Разворотнева. Так она прокомментировала инициативу ОНФ освободить жителей РФ, продавших в 2020 году недвижимость экономкласса, от уплаты НДФЛ. По ее словам, любая мера, направленная на снижение стоимости квадратного метра, работает на решение задачи по обеспечению граждан доступным жильем.
Как полагает Разворотнева, в паспорт национального проекта «Жилье и городская среда» необходимо внести отдельный индикатор, который будет способствовать целенаправленному снижению стоимости квадратного метра.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Комолов заявил, что для того, чтобы решить в России жилищный кризис, нужны радикальные меры, а не отдельные льготы и послабления.