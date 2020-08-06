Москва, 6 августа, 2020, 18:09 — ИА Регнум. Правительство России предпринимает различные меры — удешевление стоимости ипотеки, снижение себестоимости строительства жилья и другие, но все они пока разрозненны и не приносят ощутимого результата. Об этом, как сообщила 6 августа корреспонденту ИА REGNUM пресс-служба Общественной палаты РФ, заявила заместитель председателя комиссии ОП РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Светлана Разворотнева. Так она прокомментировала инициативу ОНФ освободить жителей РФ, продавших в 2020 году недвижимость экономкласса, от уплаты НДФЛ. По ее словам, любая мера, направленная на снижение стоимости квадратного метра, работает на решение задачи по обеспечению граждан доступным жильем.

Петр Данилов ИА Красная Весна Хрущёвка

«Поэтому все такие меры мы приветствуем, тем более если они зависят от государства, — сказала Разворотнева. — Однако есть проблема, которая заключается в том, что правительство предпринимает различные меры: удешевление стоимости ипотеки, снижение себестоимости строительства жилья и другие — все они пока разрозненны и не приносят ощутимого результата».

Как полагает Разворотнева, в паспорт национального проекта «Жилье и городская среда» необходимо внести отдельный индикатор, который будет способствовать целенаправленному снижению стоимости квадратного метра.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Комолов заявил, что для того, чтобы решить в России жилищный кризис, нужны радикальные меры, а не отдельные льготы и послабления.