Манчестер, Великобритания, 6 августа, 2020, 18:09 — ИА Регнум. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции заявил, что 19-летний испанский центральный защитник Эрик Гарсия не хочет продлевать контракт с «горожанами» даже на улучшенных условиях. Текущее соглашение футболиста с английским клубом рассчитано до конца следующего сезона.

Thomas Rodenbücher Хосеп Гвардиола

Ранее сообщалось о заинтересованности к футболисту со стороны каталонской «Барселоны».