Вашингтон, 6 августа, 2020, 18:07 — ИА Регнум. Угрозы финансово наказать порт Мукран (остров Рюген, Германия) поступили от американских сенаторов за хранение в порту труб для «Северного потока — 2», пишет 6 августа Handelsblatt.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Три американских сенатора пожаловались на порт Мукран его оператору Faehrhafen Sassnitz. Они направили послание, в котором заявили, что оператор поплатится, если будет оказывать российскому проекту содействие:

«Если вы продолжите предоставлять товары, услуги и оказывать поддержку проекту «Северный поток — 2», то вы разрушите будущее финансовое состояние своего предприятия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Мукране стоит судно-трубоукладчик «Академик Черский», на котором находятся трубы для достройки газопровода «Северный поток — 2».