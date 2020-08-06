Москва, 6 августа, 2020, 18:04 — ИА Регнум. В Москве запустили голосование, участники которого должны решить судьбу монорельса. Об этом сообщает 6 августа телеграм-канал департамента транспорта столицы.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Монорельсовая дорога. Москва

По заверению департамента, монорельс «крайне убыточен и при этом не пользуется спросом: затраты в размере 800 млн рублей в год при 39 постоянных пассажирах». У него снижается трафик — с 4,7 млн в 2015 году до 1,5 млн в 2019 году. Загрузка составляет 10−12%, а интервал — полчаса.

Ещё одной проблемой стала необходимость ремонта, на который нужно 5 лет и 9,5 млрд рублей.

Отдать свой голос за или против этого вида транспорта можно на Едином транспортном портале столицы.

«Окончательное решение мы примем исходя из пожеланий москвичей и здравого смысла», — пообещали в департаменте.