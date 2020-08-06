Ватикан, 6 августа, 2020, 17:59 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск призывает весь мир отказаться от ядерного оружия. Об этом говорится в послании понтифика, направленном в адрес администрации японского города Хиросимы в день 75-й годовщины его бомбардировки Соединёнными Штатами Америки.

Republic of Korea Папа Римский Франциск

«Использование атомной энергии в военных целях аморально, как аморально и обладание ядерным оружием», — заявил глава Римско-католической церкви.

Папа Франциск отметил, что в целом для процветания мира необходимо, чтобы все страны «отказались от оружия, в особенности такого мощного и разрушительного, как ядерное, которое способно парализовать и разрушить города и целые страны».