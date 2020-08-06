Нижний Новгород, 6 августа, 2020, 17:53 — ИА Регнум. Суд продлил до 30 сентября арест бывшего главы администрации Советского района Нижнего Новгорода Владимира Исаева, подозреваемого в получении взятки,

Суд

По версии следствия, в 2018—2019 годах Исаев, будучи главой администрации Советского района, получил через посредника взятку в 260 тысяч рублей «за неприменение входящих в его полномочия мер реагирования в связи с размещением нестационарного торгового объекта на территории Советского района».

В начале лета 2020 года чиновник покинул должность по собственному желанию. Сейчас в отношении Владимира Исаева возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере». Суд отправил Исаева под домашний арест на два месяца. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.