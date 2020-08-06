Москва, 6 августа, 2020, 17:46 — ИА Регнум. Золото не сможет заменить такие валюты, как доллар, евро, так как объемы мировой торговли за последние сто лет возросли в десятки раз, и реального золота просто не хватит на обслуживание всех торговых операций в мире, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. Об этом она заявила 6 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя рекордный рост мировых цен на золото.

Bullion Vault Золото

«Другое дело, что золото не сможет заменить все остальные валюты, такие как доллар, евро, так как объемы мировой торговли за последние сто лет возросли в десятки раз, то есть реального золота просто не хватит на обслуживание всех торговых операций в мире, — сказал она. — Конечно, можно начать использовать так называемое бумажное золото, но в этом случае большой разницы с денежными единицами просто нет. Более того, если торговые войны между странами будут усиливаться, в этом случае инвестиционный капитал еще в большей степени побежит в золото».

А значит, как пояснила Новикова, котировки золота вырастут еще больше в цене.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Новиковой, сейчас инвесторы предпочитают покупать золото из-за продолжающейся «непогоды» в мировой экономике.