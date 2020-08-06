Москва, 6 августа, 2020, 17:45 — ИА Регнум. Инвесторы предпочитают вкладываться в покупку золота и таким образом переждать «непогоду» в мировой экономике, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. Об этом она заявила 6 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что цены на золото в октябре 2020 года превысят 2000 долларов за унцию.

Andrzej Barabasz (Chepry) Золото

«Золото, как и серебро, всегда являлось запасной тихой гаванью, где капитал инвесторов мог бы переждать «непогоду» в мировой экономике. В настоящее время мы наблюдаем именно такую ситуацию: резкий спад экономики во всех без исключения странах, так или иначе вовлеченных в мировую торговлю друг с другом, — сказала Новикова. — В связи с этим у инвесторов, да и обычных людей возникает вопрос, а куда можно было бы вложить свои свободные средства с целью их сохранения. Ведь любая девальвация, а еще хуже деноминация, может лишить человека всех его сбережений: поколение, которому за 40, прекрасно помнит неоднократные фокусы со своими сбережениями в конце прошлого века».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на нью-йоркской бирже Comex стоимость октябрьского фьючерса на золото поднималась до отметки $2000,25 за тройскую унцию.