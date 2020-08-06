Москва, 6 августа, 2020, 17:40 — ИА Регнум. США относятся к другим государствам как к бандитам, за поимку которых можно выдавать награды. Об этом 6 августа заявил американист, эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин на телеканале «Россия 24».

DonkeyHotey Майк Помпео

«Касательно заявления Помпео, поражает дух, стиль этого заявления. Оно на самом деле выдержано в духе Дикого Запада. Когда раньше шериф давал вознаграждение за пойманного бандита либо за его голову. И понятно, что теперь весь вопрос заключается не в бандитах — просто целые страны приравнены к этим бандитам», — заявил Блохин.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео, отвечая на вопрос о российском вмешательстве в американские выборы президента, объявил награду в 10 млн долларов за передачу данных о лицах, вмешивающихся в избирательный процесс по поручению иностранных правительств. Он отметил, что такие выплаты подразумевает программа Госдепартамента «Награда за справедливость».