«США приравняли к бандитам целые страны» — о заявлении Помпео по выборам
Москва, 6 августа, 2020, 17:40 — ИА Регнум. США относятся к другим государствам как к бандитам, за поимку которых можно выдавать награды. Об этом 6 августа заявил американист, эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин на телеканале «Россия 24».
«Касательно заявления Помпео, поражает дух, стиль этого заявления. Оно на самом деле выдержано в духе Дикого Запада. Когда раньше шериф давал вознаграждение за пойманного бандита либо за его голову. И понятно, что теперь весь вопрос заключается не в бандитах — просто целые страны приравнены к этим бандитам», — заявил Блохин.
Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео, отвечая на вопрос о российском вмешательстве в американские выборы президента, объявил награду в 10 млн долларов за передачу данных о лицах, вмешивающихся в избирательный процесс по поручению иностранных правительств. Он отметил, что такие выплаты подразумевает программа Госдепартамента «Награда за справедливость».