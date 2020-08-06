Москва, 6 августа, 2020, 17:36 — ИА Регнум. Россия снизила импорт продовольствия на треть и вошла в число мировых лидеров по поставкам продовольствия, сообщил российский Минсельхоз, подводя очередные итоги действия продовольственного эмбарго, введенного указом президента России от 6 августа 2014 года.

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В целом, за 2014−2019 годы фактический рост производства в сельском хозяйстве составил 119%, пищевых продуктов — 131%, напитков — 105%. Импорт продовольствия снизился с 43,3 млрд долларов в 2013 году до 30 млрд долларов в 2019 году. Российский аграрный экспорт увеличился в полтора раза и достиг в прошлом году $25,6 млрд долларов. по итогам 2019 года против 16,8 млрд долларов в 2013 году. В том числе зафиксирован существенный рост поставок за рубеж мясной и масложировой продукции, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. Россия вошла в число лидеров по поставкам пшеницы, растительного масла, рыбы, сахара и ряда других категорий.

За прошедшие шесть лет значительно увеличились объемы государственной поддержки АПК. В 2013 году на мероприятия Госпрограммы развития сельского хозяйства было выделено 197,9 млрд рублей — в 2019 году объем финансирования составил 311,5 млрд рублей.

Во многом благодаря продуманной государственной стратегии в области АПК, российские аграрии смогли увеличить производство основных видов продукции растениеводства выросло в 1,3−3 раза. В прошлом году собран второй по величине урожай зерна в новейшей истории России, достигнуты рекордные показатели по отдельным культурам. Этому способствовала и интенсификация применения минеральных удобрений: с 2013 г. сельхозтоваропроизводители увеличили закупки удобрений в полтора раза. По данным Российской ассоциации производителей удобрений, в 2019 году российские предприятия-производители минеральных удобрений поставили российским аграриям 9,5 млн тонн готовой продукции.

В этом году Минсельхозом России ставилась задача прирасти в объемах внесения минеральных удобрений до 20%. Эта задача штабом Минсельхоза РФ во главе с директором департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Романом Некрасовым и в партнерстве с производителями минеральных удобрений выполнена, отмечал в июле первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. Роман Некрасов, в свою очередь, отметил сегодня на Дне поля группы «ФосАгро» в подмосковном Барыбино, прямую корреляцию между объемами применения минеральных удобрений и объемами сельхозпроизводства.

По информации Минсельхоза, за прошедшие шесть лет объем производства агропромышленной продукции увеличился на 22,4%, а отрасль в целом стала одним из драйверов российской экономики, одним из крупнейших потребителей новых технологий и передовых научных разработок. По итогам текущего года ожидаемый рост производства в сельском хозяйстве за семь лет может составить 120,2%, пищевых продуктов — 135,3%, напитков — 108,1%, а в целом по АПК — 125,1%.

Ранее также отмечалась работа над выстраиванием «инфраструктуры доверия» к российской продукции с улучшенными экологическими характеристиками и закладываем нормативно-правовой фундамент нового для России рынка. Минсельхозом уже внесен в правительство соответствующий проект закона, который может вступить в силу с 1 января 2021 года. По оценкам экспертов, реализация инициативы «Зеленого бренда» не потребует дополнительных расходов бюджета, а ее эффектом по экспертным оценкам станут как минимум 40 млрд рублей дополнительных налогов и порядка 200 тысяч созданных рабочих мест.