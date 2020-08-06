Соединённые Штаты по иронии судьбы превращаются в страну-изгоя — политолог
Москва, 6 августа, 2020, 17:36 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки в настоящее время имеют множество противников по всему миру и дошли даже до конфронтации со своими союзниками, а разговоры о наградах за информацию об иностранном вмешательстве в выборы США стали очередным эпизодом в этом процессе. Об этом 6 августа заявил американист, эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин на телеканале «Россия 24».
«Я согласен, что сегодня Соединённые Штаты объявили войну даже не на один фронт, а объявили по нескольким фронтам, пытаются одновременно заниматься сдерживанием России, Китая, Ирана, Венесуэлы, Северной Кореи, ведут торговые войны не только со своими противниками, но и союзниками, такими как Европейский союз, той же самой Канадой и Мексикой», — заявил Блохин.
«Очевидно, что сегодня Соединённые Штаты по иронии судьбы сами превращаются в страну-изгоя. Всё международное сообщество уже устало от таких выходок Соединённых Штатов», — отметил он.
Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео объявил награду в 10 млн долларов за передачу данных о лицах, которые вмешивающихся в выборы США по поручению иностранных правительств. Он отметил, что такие выплаты подразумевает программа Госдепартамента «Награда за справедливость».