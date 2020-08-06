Москва, 6 августа, 2020, 17:36 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки в настоящее время имеют множество противников по всему миру и дошли даже до конфронтации со своими союзниками, а разговоры о наградах за информацию об иностранном вмешательстве в выборы США стали очередным эпизодом в этом процессе. Об этом 6 августа заявил американист, эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин на телеканале «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

«Я согласен, что сегодня Соединённые Штаты объявили войну даже не на один фронт, а объявили по нескольким фронтам, пытаются одновременно заниматься сдерживанием России, Китая, Ирана, Венесуэлы, Северной Кореи, ведут торговые войны не только со своими противниками, но и союзниками, такими как Европейский союз, той же самой Канадой и Мексикой», — заявил Блохин.

«Очевидно, что сегодня Соединённые Штаты по иронии судьбы сами превращаются в страну-изгоя. Всё международное сообщество уже устало от таких выходок Соединённых Штатов», — отметил он.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео объявил награду в 10 млн долларов за передачу данных о лицах, которые вмешивающихся в выборы США по поручению иностранных правительств. Он отметил, что такие выплаты подразумевает программа Госдепартамента «Награда за справедливость».