Москва, 6 августа, 2020, 17:24 — ИА Регнум. Уменьшение роста спроса на наличные деньги не связано с активизацией «теневого» сектора экономики, считает доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Юрий Твердохлеб. Об этом он заявил 6 августа корреспонденту ИА REGNUM.

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«Вряд ли в нынешних условиях колебания объема наличности в обращении связаны с всплеском или затуханием теневого сектора экономики, — сказал он. — Скорее всего, это следствие изменений привычного уклада нашей жизни, вызванных карантином и ограничениями в работе хозяйствующих субъектов. В острый период карантина увеличился объем операций с денежной наличностью, из-за чего и возник всплеск спроса на нее».

Как пояснил экономист, по мере выхода из режима «самоизоляции», постепенного снятия ограничений в деятельности предприятий и организаций расширяется объем безналичных операций и, естественно, уменьшается спрос на наличные денежные средства.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России замедлился рост спроса на наличные деньги.