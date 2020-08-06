Москва, 6 августа, 2020, 17:23 — ИА Регнум. Для того чтобы решить в России жилищный кризис, нужны радикальные меры, а не отдельные льготы и послабления, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Комолов. Об этом он заявил 6 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что ОНФ призвал освободить от уплаты подоходного налога тех граждан РФ, которые в 2020 году продали недвижимость экономкласса и приобрели или в течение года с момента продажи приобретут новое жилье с использованием льготных госпрограмм.

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«Любые меры, направленные на поддержку спроса, являются прогрессивными. Другое дело, что все это в контексте нынешнего состояния российской экономики не делает жилье более доступным. А просто компенсирует влияние кризиса, вызванного пандемией, простоем производства и падением доходов населения, — сказал Комолов. — Это можно проследить по целому ряду шагов, которые сделало нашего государство. Центральный банк снижает ключевую ставку, власти вводят льготные программы по покупке новых автомобилей. Делается все то, чего не делалось в то время, когда экономика находилась в более благоприятном состоянии. Все это начали делать сейчас, когда доходы резко упали на 8%. То есть эта мера, естественно, неплохая, но это не значит, что она позволит решить жилищный вопрос. Она позволить смягчить влияние кризиса».

Как пояснил Комолов, если уж речь идет о решении жилищного вопроса, то нужны более радикальные меры.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Владимир Гамза положительно оценил инициативу ОНФ.