Великий Новгород, 6 августа, 2020, 17:17 — ИА Регнум. В Новгородской области за последние сутки выявили 16 новых инфицированных коронавирусом лиц, при этом 36 ранее заболевших COVID-19 пациентов выздоровели. Об этом 6 августа сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего с начала пандемии в Новгородской области выявлено 3859 случаев заражения, 3011 человек выздоровели, 64 заболевших скончались.

Кроме того, в регионе продолжают проводить исследования населения на коронавирусную инфекцию. Всего было проведено 85 011 тестов. 3732 человека продолжают находиться под наблюдением, 9917 сняты.

Новые случаи заражения коронавирусом обнаружены в Великом Новгороде (7), Боровичском районе (4), Чудовском районе (3) и по одному в Новгородском и Старорусском районах.

Напомним, с 1 августа в новгородской области разрешена работа организаций отдыха детей и их оздоровления, с учетом санитарно-эпидемиологических требований, за исключением работы детских лагерей палаточного типа.

Открыты театры и кинозалы при условии 50% загрузки зрительного зала. При соблюдении этих же условий возобновится проведение концертов. Разрешается проведение в помещениях спортивных соревнований, физкультурных мероприятий, тренировок по командным видам спорта при условии участия одновременно не более 50 человек и без участия зрителей.

Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, работу ночных клубов, детских игровых комнат и развлекательных центров. Запрещается курение кальяна в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах, а также проведение банкетов.

В медицинских организациях области с 1 августа возобновлена диспансеризация, работа по профилактическим осмотрам и вакцинации взрослого населения.