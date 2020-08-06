Минск, 6 августа, 2020, 17:09 — ИА Регнум. О том, что он стал жертвой умышленного заражения коронавирусом со стороны недоброжелателей, сообщил 6 августа белорусский президент Александр Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Лукашенко «Коронавирус мне подкинули. Мы сейчас это расследуем».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лукашенко объявил, что переболел коронавирусной инфекцией, 28 июля. Он уточнил, что перенёс болезнь на ногах, без видимых проявлений.