Красноярск, 6 августа, 2020, 17:03 — ИА Регнум. Сегодня, 6 августа, в Красноярске полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло вручил медаль Героя труда РФ заслуженному тренеру СССР, России и Грузии, основателю красноярской краевой Академии борьбы Дмитрию Миндиашвили за особые заслуги перед государством и народом. С присвоением высокой государственной награды известного на весь мир тренера поздравил и губернатор края Александр Усс. Как сообщает пресс-служба краевой администрации, сейчас Дмитрий Миндиашвили проходит плановое лечение в больнице.

Пресс-служба правительства Красноярского края Дмитрий Миндиашвили стал первым Героем труда РФ в Красноярском крае

В июне этого года медаль Героя труда РФ Дмитрию Миндиашвили должен был вручить президент России Владимир Путин. Однако приехать в Москву на торжественную церемонию тренер не смог. «К сожалению, не смог быть сегодня в Москве Дмитрий Георгиевич Миндиашвили — выдающийся тренер, основатель знаменитой красноярской школы борьбы. Медаль героя будет вручена ему позднее», — сказал тогда Владимир Путин.

Сегодня медаль вручил полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло. «По поручению президента я вручаю вам эту награду. Вы воспитали десятки выдающихся спортсменов, которые стали достойными сынами Отечества. Спасибо Вам за ваш труд», — сказал Сергей Меняйло.

Отметим, что Дмитрий Миндиашвили стал первым Героем труда Российской Федерации в Красноярском крае. «От всей души поздравляю Вас с получением столь высокой награды не только как великого тренера и знаменитого красноярца, но и как родного и очень близкого человека. Огромное человеческое спасибо за вашу работу, за вашу твердую жизненную позицию», — сказал Александр Усс.

С именем Дмитрия Миндиашвили связана почти вся история основания, становления и развития вольной борьбы в Красноярском крае. В 1973 году им была создана первая в Сибири и на Дальнем Востоке красноярская школа высшего спортивного мастерства по видам борьбы, которая в 2008 году была реорганизована в Академию борьбы имени Д.Г. Миндиашвили.

«Я всегда брал на себя не только спортивную судьбу моих учеников. Я всегда был для них семьей, наставником, другом. Я воспитывал в них личности. Для меня это было самое главное. Спасибо всем моим ученикам, их родным за то, что всегда были и остаются рядом. Уверен, что наша школа еще прогремит на весь мир своими спортивными успехами», — сказал Дмитрий Миндиашвили.

Дмитрий Георгиевич воспитал целую плеяду выдающихся борцов, среди которых двукратный олимпийский чемпион Иван Ярыгин, трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев, олимпийский чемпион Сагид Муртазалиев, призеры Олимпийских игр Сергей Карамчаков и Адам Барахоев, двукратные чемпионы мира Виктор Алексеев и Виктор Лебедев и другие.

Дмитрий Георгиевич Миндиашвили родился 4 июня 1933 года в Тбилиси. После службы в армии по комсомольской путевке приехал в Красноярский край на строительство железнодорожной трассы Абакан — Тайшет. С 1957 года живет и работает в Красноярске.

Доктор педагогических наук, первый среди борцов и тренеров России член-корреспондент Российской государственной Академии образования, лучший тренер России ХХ века, автор многих научных трудов по методике преподавания и обучения борцов высокого международного класса, автор книг, посвященных истории борьбы, книг воспоминаний («На ковре жизни», «Не покидай меня, любовь… Годы и судьбы») и др.

За время существования академии борьбы имени Д.Г.Миндиашвили подготовлено 36 заслуженных мастеров спорта, 66 заслуженных тренеров России, 111 мастеров спорта международного класса. В копилке Академии борьбы — 14 олимпийских медалей, в том числе 10 золотых; 95 медалей чемпионатов и первенств мира, из них 47 золотых; 121 медаль чемпионатов и первенств Европы, из них 47 золотых; 97 медалей Кубков мира, из них 45 золотых.

Дмитрий Георгиевич награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, Дружбы народов, «Знак Почета», медалью «За трудовую доблесть» и другими наградами. Заслуженный работник культуры РСФСР, заслуженный тренер Грузинской ССР, заслуженный работник физической культуры и спорта Красноярского края, Республики Хакасия и Республики Тува, почетный гражданин г. Красноярска, почетный гражданин Красноярского края. Награжден двумя золотыми орденами FILA (Международная федерация объединенных стилей борьбы (сейчас Объединенный мир борьбы — UWW). Обладатель награды FILA «Золотая борцовка» в номинации «Легенда борьбы» (2007 г.). Лауреат Зала славы в штаб-квартире Объединенного мира борьбы в Швейцарии (2015 г.).