Екатеринбург, 6 августа, 2020, 17:02 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ провели оперативные мероприятия в головном офисе компании «Мотив» в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-секретарь компании Надежда Агапова.

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По её словам, была произведена выемка документов. Бумаги касались одного из контрагентов компании.

«Компания отнеслась к работе проверяющих с необходимым вниманием, частично разделив с ними тяжесть их важной и трудной работы с документами», — передаёт слова Агаповой портал «66.ру».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники ФСБ задержали мэра Богдановича (Свердловская область) Павла Мартьянова.