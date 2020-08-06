Киев, 6 августа, 2020, 16:57 — ИА Регнум. Глава комитета Верховной рады по вопросам образования и науки Сергей Бабак «немножко удивлен» решением Киевсовета о введении исполнения национального гимна в школах столицы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Об этом он заявил 6 августа в эфире канала Zik.

Депутат заявил, что не совсем понимает, для чего принято такое решение.

«Вот какую цель мы сейчас преследуем, заставляя детей каждый день исполнять гимн Украины… Я не знаю, приведет ли это к большему уважению к своей стране или наоборот, это вызовет какое-то раздражение», — добавил Бабак.

ИА REGNUM напоминает, что в конце июля Киевсовет с подачи депутатов националистической фракции «Свобода» принял решение о том, что каждый день обучение в школах Киева дети будут начинать выполнением национального гимна. Позже власти Киева уточнили, что решение имеет сугубо рекомендательный характер. Многие политики и эксперты отмечают, что решение Киевсовета может вызвать обратную реакцию, а юристы говорят о незаконности принудительного исполнения гимна.