Москва, 6 августа, 2020, 16:52 — ИА Регнум. В последние годы на «Хезболлу» усиливается информационное давление со стороны Запада, и это не поможет консолидации ливанского общества на фоне взрыва в порту Бейрута. Об этом 6 августа заявил президент Российской ближневосточной ассоциации Мурад Садыгзаде на телеканале «Россия 24».

Eternalsleeper Территория, контролируемая движением «Хезболла»

«Международное давление увеличивается, и во многом информационной войне со стороны западных стран всё внутри Ливана уходит в сторону «Хезболлы». Во всех негативных моментах обвиняют чаще всего «Хезболлу», — заявил Садыгзаде.

По его словам, несмотря на то, что «Хезболла» ранее, когда она смогла дать некоторый отпор Израилю, смогла стать символом силы ливанского народа, теперь такая репутация в определённой степени уже отошла в тень.

«На сегодняшний день после огромного количества коррупционных скандалов, после постоянного кризиса, который продолжается с момента Арабской весны — этот энтузиазм спадает», — указал он.

Вечером 4 августа в порту Бейрута, столицы Ливана, прогремел мощный взрыв, уничтоживший значительную часть порта и нанёсший повреждения половине города. Мощность взрыва предположительно достигла трёх килотонн, что лишь в несколько раз меньше, чем мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году. Власти оценивают ущерб от взрыва в 3−5 млрд долларов, то есть около 10% ВВП страны.