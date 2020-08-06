Тюмень, 6 августа, 2020, 16:52 — ИА Регнум. Шесть человек пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Тюмени. Об этом сообщили 6 августа в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

По информации ведомства, инцидент произошёл около 17:00 по местному времени (15:00 мск) на улице Ямской.

«Автобус ПАЗ маршрута № 26 въехал в фасад здания, где располагался книжный магазин», — говорится в сообщении.

Подробностей о состоянии пострадавших не приводится. Отмечается, что среди них есть десятилетний ребёнок.

Обстоятельства ДТП в настоящее время выясняются.