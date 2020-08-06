Бейрут, 6 августа, 2020, 16:48 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в ходе посещения Бейрута, что его правительство окажет помощь Ливану и поможет организовать международную поддержку, 6 августа сообщает Agence France-Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Также Макрон, который прибыл в столицу Ливана через два дня после трагедии в порту Бейрута, призвал ливанские власти провести политические и экономические реформы, которые помогут «прекратить страдания» ливанского народа.

«Если эти реформы не будут проведены, Ливан продолжит страдать» , — заявил Макрон после переговоров с президентом Ливана Мишелем Ауном.

Читайте также:Финансовая помощь Ливану для выхода из кризиса будет скромной — прогноз