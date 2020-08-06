Москва, 6 августа, 2020, 16:37 — ИА Регнум. Имеющая большой вес в Ливане «Хезболла» может стать причиной того, что Бейрут не сможет получить международную финансовую помощь после взрыва в порту Бейрута. Об этом 6 августа заявил президент Российской ближневосточной ассоциации Мурад Садыгзаде на телеканале «Россия 24».

Harout Arabian Флаг движения «Хезболла»

«Есть нерешённый вопрос с «Хезбаллой». Оппоненты «Хезбаллы» входят в международные структуры, США против выступают, и в тех же странах Евросоюза «Хезболла» признана террористической организацией», — заявил Садыгзаде.

«Они боятся того, что любые инвестиции, любые финансовые потоки и помощь в пользу Ливана попадут в руки «Хезболлы». Этого они не хотят. Беда бедою, но в целом политика, к сожалению, превыше всего», — указал он.

Вечером 4 августа в порту Бейрута, столицы Ливана, прогремел мощный взрыв, уничтоживший значительную часть порта и нанёсший повреждения половине города. Мощность взрыва предположительно достигла трёх килотонн, что лишь в несколько раз меньше, чем мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году. Власти оценивают ущерб от взрыва в 3−5 млрд долларов, то есть около 10% ВВП страны.