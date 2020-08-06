Подгорица, 6 августа, 2020, 16:35 — ИА Регнум. Въезд в Черногорию открыт для граждан РФ с 7 августа 2020 г., сообщили 6 августа в пресс-службе правительства страны.

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Кроме граждан России, в Черногорию «свободно въезжать без дополнительных условий» смогут граждане Белоруссии, Азербайджана, Канады и Зимбабве.

Напомним, Черногория закрыла границы для иностранных граждан 16 марта 2020 г. из-за пандемии коронавируса. Два дня назад было принято решение открыть границы для граждан вышеперечисленных стран, в том числе и для российских граждан.