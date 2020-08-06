Санкт-Петербург, 6 августа, 2020, 16:43 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга намерены перенести народную «Стену памяти» врачам, которые скончались во время пандемии COVID-19. Мемориал был создана силами неравнодушных горожан, родственниками и коллегами погибших напротив здания комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM «Стену памяти» могут перенести с Малой Садовой в музей гигиены.

По словам председателя комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, сейчас стихийный мемориал размещается на временной конструкции — строительном заборе на Малой Садовой улице. Однако в скором времени этот забор уберут, и возникает вопрос, куда перенести мемориал и как он будет выглядеть.

«Пока не известно ни о форме, ни о месте расположения данного мемориала. Тема крайне чувствительна и для медицинских работников, и для жителей, и поспешность здесь не нужна. Мы понимаем цель его создания, — пояснил в эфире телеканала «78» Дмитрий Лисовец. — Все-таки пришло время, как мне кажется, выбрать лучшее место для мемориала».

Он добавил, что «Стена памяти» располагается на пешей территории рядом с увеселительными заведениями, что может дискредитировать саму идею. Поэтому комитет по здравоохранению готов предоставить площадки, в том числе в фойе Городского Центра Медицинской Профилактики (Музей гигиены) на Итальянской улице, но окончательное решение будет принято после рассмотрения заявок.

Отметим, о планах городских властей активисты мемориала до недавнего времени не знали. Им стало известно о них из СМИ.

«Никто из властей ни с кем из нас не связывался, — пояснила корреспонденту ИА REGNUM одна из активисток Ирина. — Мы сегодня встречаемся на Малой Садовой, в том числе туда придут несколько семей погибших, и попытаемся поговорить и услышать их мнение».

Добавим, в настоящий момент на «Стене памяти» значится 88 фамилий медицинских работников как Санкт-Петербурга, так и Ленинградской области, умерших в ходе борьбы с коронавирусной инфекцией.