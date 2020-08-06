Москва, 6 августа, 2020, 16:27 — ИА Регнум. Персональные тарифы ОСАГО для водителей в России станут дополнительным средством дисциплинирования. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявила адвокат Алиса Волхова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Автомобильное движение

Комментируя вступающие 24 августа в силу изменения в закон об ОСАГО, она отметила, что в категорию водителей с максимальным тарифом попадут те граждане, кто был лишен прав за управление автомобилем в нетрезвом виде, отказ от медицинского освидетельствования, оставление места ДТП, совершение аварии с пострадавшими людьми, а также водители, неоднократно в течение года грубо нарушавшие ПДД — проезжавшие на запрещающий сигнал светофора, превышавшие скорость более чем на 60 км/ч и так далее.

«Таким образом, мы видим, что новая система тарифов станет дополнительным средством дисциплинирования водителей: теперь водитель будет не только платить штрафы, положенные за то или иное нарушение, но и оплачивать более высокие тарифы страховым компаниям в случае нарушений. Конечно, говорить о том, что такая мера станет панацеей от многочисленных нарушений правил дорожного движения, не приходится. Но, безусловно, определенная часть водителей постарается скорректировать свое поведение на дорогах, желая избежать назначение максимального тарифа. Кроме того, стоит отметить, что в целом водители выиграют, так как их тарифы будут зависеть исключительно от их индивидуальных показателей, а не от принадлежности к тому или иному региону. В результате можно будет говорить скорее об общем подешевении страховки для большей части российских водителей», — сказала Волхова.

Напомним, что главный смысл изменений — теперь исчезнут общие тарифы для каждого региона, произвольно назначавшиеся страховщиками. Каждый водитель будет получать свой персональный тариф, зависящий от целого ряда показателей, но в первую очередь от водительского опыта и отсутствия или малого количества нарушений и аварий. Страховые компании получат возможность устанавливать дополнительные факторы, влияющие на размер тарифа: марку автомобиля, его цвет, семейное положение и наличие детей у владельца автомобиля и так далее.