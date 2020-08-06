Москва, 6 августа, 2020, 16:18 — ИА Регнум. Положительную оценку планам американского руководства вывести из Афганистана военных, чтобы их на афганской территории к ноябрю 2020 г. осталось четыре тысячи, дали в МИД РФ 6 августа.

Американцы в Афганистане

Так, комментируя соответствующее заявление президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, заместитель официального представителя МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что Москва приветствует намерение США продолжить сокращение численности своего воинского контингента в Афганистане.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп 3 августа заявил, что к ноябрю в Афганистане должно остаться порядка четырёх тысяч американских военных, но сначала Пентагон планирует довести их число до восьми тысяч.