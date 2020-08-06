Москва, 6 августа, 2020, 16:17 — ИА Регнум. Отмена подоходного налога для граждан РФ, которые в 2020 году продали недвижимость эконом-класса и приобрели или в течение года с момента продажи приобретут новое жилье с использованием льготных госпрограмм, даст положительный эффект. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 августа заявил председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза.

Иван Шилов ИА REGNUM Новая квартира, ипотека, жильё

«Я могу сказать так, что с точки зрения справедливости относительно других людей, которые раньше покупали и продавали жилье, это несправедливо, — сказал Гамза. — Но с точки зрения сегодняшней ситуации на строительном рынке совершенно понятно, что это будет стимулировать продажу старого жилья и покупку нового. Поэтому, наверное, чисто утилитарно такое решение сегодня будет иметь положительный эффект. Совершенно понятно, что это ситуативное решение, и как именно ситуативное решение оно положительно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Бузгалин призвал отменить НДФЛ для всех граждан с низкими доходами.