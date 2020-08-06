Москва, 6 августа, 2020, 16:16 — ИА Регнум. С технической точки зрения российское здравоохранение конкурентно на мировом рынке. Об этом 6 августа заявил президент Российской ассоциации медицинского туризма Игорь Платонов на пресс-конференции в Москве, передаёт ИА REGNUM.

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В то же время Россия сильно уступает мировым лидерам в качестве медицинского сервиса. Именно этот вопрос необходимо решать для повышения конкурентоспособности российского здравоохранения в целом, считает эксперт.

«Наше здравоохранение в принципе вполне конкурентоспособное. Мы можем бороться за пациента и предлагать качественные медицинские услуги. У нас страдает медицинский сервис. Это важный вопрос и над этим нужно работать», — заявил Платонов.