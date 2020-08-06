В РФ призвали освободить от уплаты НДФЛ всех граждан с низкими доходами
Москва, 6 августа, 2020, 16:13 — ИА Регнум. Идея о том, чтобы освободить от подоходного налога граждан РФ, которые продают жилье экономкласса или покупают его с использованием льготных государственных программ, ориентирована в правильном направлении, считает директор Института социоэкономики Московского финансово-экономического университета Александр Бузгалин. Об этом он заявил 6 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующую инициативу Общероссийского народного фронта.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ОНФ выступил с предложением, согласно которому жителей России, которые в 2020 году продали недвижимость экономкласса и приобрели или в течение года с момента продажи приобретут новое жилье с использованием льготных госпрограмм, нужно освободить от уплаты подоходного налога.