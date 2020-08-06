Салехард, 6 августа, 2020, 16:11 — ИА Регнум. На рынке промышленного строительства в 2019 году в России было построено 219 новых производственных предприятий. Объём инвестиций в промышленное строительство за прошлый год составляет 548 млрд рублей. В этом году темпы промышленного строительства не снижаются, сообщил ИА REGNUM Сергей Фуфаев, генеральный директор Треста «Коксохиммонтаж».

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На сегодняшний день запущены десятки промышленных предприятий в разных регионах. Например, в Краснодаре запущено производство авиационных аккумуляторных батарей, а в Новгороде — базальтового волокна, в Новосибирске — крупнейшее в мире производство графеновых нанотрубок. Также запущен в эксплуатацию первый в России комплекс для производства катализаторов гидропроцессов. В Алтайском крае открылось новое литейное производство. В Череповце налажен выпуск электрощитового оборудования. Зерновое оборудование стали выпускать в Воронеже. Под Белгородом запущено производство изделий для железной дороги и метро. В Нижегородской области открылось первое в России производство наномодифицированных полимеров. И это далеко не весь список.

Тем временем компании «Новатэк-Таркосаленефтегаз» и «Трест Коксохиммонтаж» за 9 месяцев завершили обустройство и запустили в опытно-промышленную эксплуатацию в режиме пусконаладочных работ под нагрузкой Валанжинских залежей газа и конденсата Северо-Русского блока месторождений.

«Ускорению темпов промышленного строительства в России способствуют несколько факторов. Во-первых, специалисты рынка промышленного строительства накопили серьёзный многолетний опыт. Во-вторых, постепенно обновляется технический фонд строителей. Почти на всех крупных стройках теперь используется современная крановая и грузоподъемная техника, внедряются новые производственные технологии, автоматизируются процессы, совершенствуется логистика поставки строительных материалов. В-третьих, возрастают требования заказчика по срокам сдачи объектов. Всё это позволяет сдавать объекты значительно быстрее и без потери качества», — отметил Сергей Фуфаев.

По его словам, на строительстве Валанжинского месторождения было погружено 7800 свай, смонтировано и заварено 120 000 дюйм/диаметра технологических трубопроводов, проложено 376 км кабеле-проводниковой продукции.