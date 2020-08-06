Краснодар, 6 августа, 2020, 16:02 — ИА Регнум. Первый этап строительства единственного в ЮФО лифтостроительного завода завершился в Крымском районе Краснодарского края, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. 6 августа предприятие посетили губернатор Вениамин Кондратьев и заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лифт

Предприятие получило поддержку регионального Фонда развития промышленности. В рамках первого этапа были приобретены производственные помещения, металлообрабатывающее оборудование и запущен в работу покрасочный цех. В течение трёх лет ООО «Кахман» планирует создать 100 рабочих мест. Предприятие будет выпускать до 5 тыс. лифтов в год, при этом доля отечественных комплектующих составит до 95%. В 2020 году предприятие получило льготный заем ФРП по программе «Бизнес оборот» в размере 11,4 млн рублей.

«Мы стремимся создать комфортные условия для инвесторов, чтобы появлялись подобные предприятия, имели возможность расширяться и модернизировать производство. Для этого мы строим промпарки, увеличиваем вес Фонда развития промышленности. Нам удалось сохранить уровень развития отрасли, невзирая на пандемию. И сейчас важно сосредоточиться на двух важных составляющих — сбыт продукции и господдержка», — сказал Вениамин Кондратьев.

Сегодня же губернатор побывал на предприятии по производству алюминиевых профилей и фурнитуры — с начала года объём отгрузки продукции составил 482 миллиона рублей.

«Вы производите комплектующие для большой стройки, поэтому успех зависит от развития строительной отрасли. Край в тройке лидеров по вводу жилья и заинтересован в том, чтобы стройматериалы производились здесь же. Поэтому мы готовы поддерживать такие предприятия, — сказал Кондратьев.