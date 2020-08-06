Майкоп, 6 августа, 2020, 15:58 — ИА Регнум. Экипажи современных танков Т-72Б3 российской военной базы в Абхазии провели дуэльные бои на полигоне Майкопский в Адыгее. В учениях задействовано более 30 бронемашин, сообщили ИА REGNUM 6 августа в пресс-службе Южного военного округа.

Vitaly V. Kuzmin Танк Т-72Б3

Танкисты отработали навыки ведения боевых действий в упражнении «Дуэльный бой», когда одна бронемашина находилась в засаде, а вторая действовала на удалении около 2 тыс. метров, скрытно меняя огневые позиции. Отмечается, что при тактических маневрах участники «дуэли» успешно обнаружили танк соперника, взяв его на прицел, и условно поразили цель.

«Каждый элемент боя сопровождался докладами руководителю по средствам связи, что позволило целостно оценить действия военнослужащих», — сказано в сообщении.

В завершении полевого выхода военнослужащие базы также выполнят боевые стрельбы из орудий Т-72Б3 по движущимся мишеням, имитирующим танки и другую бронетехнику условного противника. Всего в учебных мероприятиях принимают участие около 100 танкистов ЮВО.