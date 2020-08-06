Самара, 6 августа, 2020, 15:51 — ИА Регнум. Двое пенсионеров погибли во время пожара в частном доме в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

63.mchs.gov.ru Сгоревший дом в д. Сергеевка Красноярского района

По сообщению пресс-службы ведомства, 6 августа огнеборцы были подняты по тревоге на тушение пожара в частном доме в д. Сергеевка Красноярского района.

Прибыв на место происшествия спасатели установили, что помимо дома горит и надворная постройка. А всего площадь пожара составила 90 кв метров.

Сообщается, что в огне погибли женщина 1932 года рождения и мужчина 1934 года рождения. Пожар произошел из-за аварийного режима работы электропроводки.