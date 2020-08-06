Москва, 6 августа, 2020, 15:43 — ИА Регнум. Самым высоким доверием у любителей ТВ в России пользуется телеведущий Андрей Малахов. Такие данные исследования приводит ИХ «Ромир».

Иван Шилов ИА REGNUM Телевидение

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На второй позиции рейтинга — Максим Галкин, на третьей — Александр Гордон. В пятёрке лидеров оказались Иван Ургант и Владимир Познер.

Также в топ-10 телеведущих, которым больше всего доверяют граждане, вошли Владимир Соловьев, Павел Воля, Андрей Норкин, Ксения Бородина и Леонид Якубович.

Опрос проведен в июле 2020 года. Опрошены 2400 граждан РФ старше 18 лет в городах с населением 10 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, самые любимые передачи на телевидении у жителей России — новости (67%) и художественные фильмы (65%).

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