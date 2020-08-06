Донецк, 6 августа, 2020, 15:39 — ИА Регнум. В ДНР опубликовали доказательства того, что украинские силовики нарушают международные запреты и используют в Донбассе противопехотные мины. Об этом заявил 6 августа во время брифинга заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин.

Иван Шилов ИА REGNUM Мина

Он отметил, что Украина нарушает положения Оттавского договора от 1999 года, который предусматривает утилизацию большинства противопехотных мин.

«Отрицая использование противопехотных мин, врут все — от украинского правительства и военных до международных организаций вроде ОБСЕ и ООН», — подчеркнул представитель Народной милиции ДНР.

По его словам, украинская сторона скрывает применение мин, используя в расходных ведомостях понятие «инженерный боеприпас».

Басурин рассказал, что в 2017 году разведка Народной милиции ДНР достала документы ВСУ, согласно которым в Донбассе на тот момент существовало 356 минных полей, на которых было установлено в общей сложности 21 418 противотанковых и 1028 противопехотных мин.

Представитель Народной милиции ДНР призвал мировое сообщество и страны-гаранты выполнения Минских соглашений обратить внимание на действия Украины и усилить противоминную деятельность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина поддерживает перемирие в Донбассе, но не может гарантировать его соблюдение.

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